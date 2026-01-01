Onze mortos e 255 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR

Onze pessoas morreram nas estradas portuguesas e 255 foram detidas por excesso de álcool pela PSP e GNR em cinco dias no âmbito das operações que estão a realizar durante o período de ano novo.

Em comunicados divulgados hoje, as duas forças policiais registaram, entre sábado e quarta-feira 1.576 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 11 mortos, 34 feridos graves e 409 ligeiros na operação que se prolonga até domingo.

A PSP registou três vítimas mortais que resultaram dos acidentes que ocorreram em Vila Nova de Gaia, Benfica (Lisboa) e Massamá (Sintra).

Os acidentes que provocaram os oito mortos contabilizados pela GNR ocorreram na Autoestrada 1, em Alcanena (Santarém), na Estrada Nacional (EN) 9, em Torres Vedras (Lisboa), EN 15 na Lixa (Porto), na EN 111 em Montemor-o-Velho (Coimbra), na EN 230 em Águeda (Aveiro), na EN 255-1 em Sobral da Adiça (Beja), na Praça da Independência, em Castelo de Paiva (Aveiro), e na Estrada Municipal 1.205 em Mafra (Lisboa).

A Guarda Nacional Republicana indica que, entre sábado e quarta-feira, foram fiscalizados 41.220 condutores, dos quais 244 conduziam com excesso de álcool e, destes, 165 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, além de terem sido também detidas 86 pessoas por condução sem habilitação legal.

A GNR refere ainda que registou 6.418 contraordenações rodoviárias, 1.128 das quais por excesso de velocidade, 169 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 161 por uso do telemóvel durante a condução, 894 por falta de inspeção periódica obrigatória e 277 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Por sua vez, a Polícia de Segurança Pública fez, em cinco dias, 302 detenções, das quais 166 por crimes rodoviários, nomeadamente 90 por condução em estado de embriaguez e 61 por falta de habilitação legal para conduzir.

A PSP deteve também 18 pessoas por furtos e roubos e 33 suspeitos por tráfico de droga e apreendeu cinco armas de fogo, 15 armas brancas, 22 munições e 12.437 artigos de pirotecnia.

Nas estradas, a polícia fiscalizou 7.980 condutores e controlou 24.780 viaturas por radar, sendo detetadas 2.121 infrações, 328 das quais por excesso de velocidade e 211 por falta de inspeção periódica obrigatória.

A PSP e a GNR têm a decorrer desde 18 de dezembro e 04 de janeiro operações focadas nos períodos de Natal e de Ano Novo.