Circulação nas principais estradas sem grandes complicações

O trânsito automóvel está a fluir nas principais estradas da Madeira na manhã desta sexta-feira, 2 de Janeiro, sendo ainda o reflexo das férias escolares e dos trabalhadores na quadra natalícia.

A circulação faz-se, para já, sem problemas de maior, conforme é possível verificar nas câmaras da ViaLitoral.

A esta hora, de notar apenas o normal abrandamento junto aos semáforos dos principais acessos ao centro da baixa funchalense, como a Rua 5 de Outubro, Rua do Visconde de Anadia, Rua Elias Garcia, Avenida do Infante e Rua Dr. Pita

Ainda assim e face às previsões meteorológicas previstas para esta sexta-feira, é recomendada aos condutores atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.