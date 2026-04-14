PSG confirma favoritismo, Atlético Madrid 'sobrevive'

O Paris Saint-Germain, atual detentor do título, seguiu hoje para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, confirmando o favoritismo frente ao Liverpool, enquanto o Atlético Madrid 'sobreviveu' à tentativa de 'remontada' do FC Barcelona.

Em Inglaterra, o PSG repetiu o resultado da primeira mão e também venceu por 2-0, com um 'bis' de Dembélé, mas perdeu Nuno Mendes devido a lesão, situação que deixa alarmado o técnico Luís Enrique, mas também a seleção portuguesa, que está a dois meses de participar no Mundial2026.

Na capital espanhola, o Atlético sofreu uma histórica derrota (2-1) na 'Champions' sob o comando da Diego Simeone, a primeira na fase a eliminar desde que o argentino chegou ao clube, em 2011/12, mas fez valer o 2-0 do primeiro duelo, em Camp Nou.

Isto significa que, caso o Sporting consiga na quarta-feira, em Londres, a reviravolta com o Arsenal (derrota por 1-0 em Lisboa), terá o Atlético Madrid pela frente nas 'meias'.

Depois do 2-0 na capital francesa, num triunfo que poderia ter sido bem mais dilatado, o PSG, com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no 'onze', ainda 'tremeu' por momentos no 'inferno' de Anfield Road, mas acabou por nunca ter a eliminatória em risco, perante um Liverpool que confirmou uma época para esquecer.

Nuno Mendes teve de ser substituído ainda durante a primeira parte, o que de certeza fez soar os alarmes para os lados da Cidade do Futebol, assim como o avançado francês Hugo Ekitike, dos 'reds', que precisou mesmo de maca para abandonar o relvado, devido a uma lesão de aparente gravidade.

Com o nulo a arrastar-se, e o Liverpool a precisar desesperadamente de um golo para reentrar na eliminatória (e também na temporada, já que era o único objetivo ainda que restava), o Bola de Ouro Dembélé acabou com as dúvidas, aos 72 minutos, e fez o 'xeque-mate' aos 90+1.

Gonçalo Ramos assistiu a tudo no banco de suplentes dos parisienses.

O PSG, que se tornou na primeira equipa francesa a chegar às meias-finais da 'Champions' em três épocas seguidas, fica agora à espera do resultado da eliminatória entre Bayern Munique e Real Madrid, com os germânicos a liderarem ao 'intervalo' por 2-1.

Mais emoção prometia o Atlético Madrid-FC Barcelona, com os catalães a tentarem a 'remontada' depois do desaire da primeira mão, e isso esteve perto de acontecer, com Lamine Yamal, aos quatro minutos, e Ferran Torres, aos 24, a deixarem tudo empatado na eliminatória.

Mesmo perante o domínio do FC Barcelona, que contou João Cancelo no lado esquerdo da defesa, o Atlético voltou à vantagem (na eliminatória) graças ao nigeriano Ademola Lookman, que aos 31 minutos fez o 2-1.

O FC Barcelona continuou em 'cima' da equipa de Diego Simeone, mas acabaria por ter uma segunda parte para esquecer, primeiro com Ferran Torres a ver um golo anulado e depois com Eric Garcia a ser expulso, aos 79 minutos, num lance muito semelhante ao que também resultou no vermelho de Pau Cubarsi na primeira mão.

O resultado acabou por ser histórico, já que o Atlético Madrid não perdia um jogo para a Liga dos Campeões no seu estádio, numa fase a eliminar, desde 1997, e também com Simeone a meter fim a uma série de 17 jogos sem desaires nesse sentido (11 vitórias e seis empates).