Pequena derrocada condicionou estrada na Calheta

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram alertados esta manhã, pouco depois das 9 horas, para uma pequena derrocada na estrada entre os Prazeres e a Fonte do Bispo. No local, uma viatura e dois operacionais sinalizaram a área e garantiram a circulação condicionada numa das faixas de rodagem. O material deslizado ficou na outra faixa, aguardando remoção pelos meios das Estradas e do Serviço Municipal de Protecção Civil.

