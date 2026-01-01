Pequena derrocada condicionou estrada na Calheta
Bombeiros asseguram condições de circulação
Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram alertados esta manhã, pouco depois das 9 horas, para uma pequena derrocada na estrada entre os Prazeres e a Fonte do Bispo. No local, uma viatura e dois operacionais sinalizaram a área e garantiram a circulação condicionada numa das faixas de rodagem. O material deslizado ficou na outra faixa, aguardando remoção pelos meios das Estradas e do Serviço Municipal de Protecção Civil.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo