Precipitação na Madeira atinge níveis de aviso amarelo nas últimas 24 horas

Os registos de precipitação acumulada nas últimas 24 horas no Arquipélago da Madeira indicam a ocorrência de períodos de chuva intensa em algumas localidades, com valores que atingem os níveis de aviso amarelo, de acordo com os critérios oficiais de emissão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo os dados disponíveis às 8 horas (UTC), os extremos de precipitação em intervalos de 6 horas revelam que as estações do Lugar de Baixo e dos Prazeres registaram 32,5 mm e 35,7 mm, respectivamente, valores enquadrados no nível amarelo em 6 horas.

Segundo o serviço nacional meteorológico, o aviso amarelo corresponde a uma situação de risco para determinadas actividades e obriga ao acompanhamento da evolução das condições meteorológicas.

A Madeira vai enfrentar um agravamento significativo das condições meteorológicas na Passagem de Ano, com chuva persistente, vento forte e agitação marítima, devido à aproximação da Depressão Francis.

Depressão Francis condiciona tempo na Madeira no Fim de Ano A Madeira vai enfrentar um agravamento significativo das condições meteorológicas na Passagem de Ano, com chuva persistente, vento forte e agitação marítima, devido à aproximação da depressão Francis, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento significativo das condições meteorológicas na Região Autónoma da Madeira a partir da noite de 31 de Dezembro e ao longo do dia 1 de Janeiro de 2026, devido à passagem da Depressão Francis. São esperados episódios de vento forte, precipitação intensa e agitação marítima, com potenciais impactos na segurança de pessoas e bens.

“O vento poderá soprar de sudoeste com rajadas até 80 km/h, podendo atingir os 115 km/h nas terras altas, especialmente a partir da tarde de dia 31 e prolongando-se pelo dia 1 de Janeiro”, refere o Serviço Regional de Protecção Civil no aviso à população.

A precipitação deverá ser por vezes forte e persistente, com maior incidência na vertente sul e nas zonas de maior altitude da ilha da Madeira, podendo ser acompanhada de trovoada. No estado do mar, estão previstas ondas de oeste/noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, passando a ondas de sudoeste que poderão atingir os 3,5 metros no dia 31 de dezembro.

Protecção Civil apela à adopção de medidas preventivas durante o mau tempo SRPC, IP-RAM recomenda que a população evite a permanência em zonas expostas e cumpra todas as indicações e eventuais condicionamentos definidos pelas autoridades

O Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira reforçou hoje o aviso à população para a adopção de medidas preventivas, face ao agravamento das condições meteorológicas.