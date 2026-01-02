Mau tempo provoca 59 ocorrências até ao meio-dia

Até ao meio-dia desta sexta-feira, 2 de Janeiro, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) contabilizou 59 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão 'Francis'.

O mau tempo severo resultou na queda de quatro redes eléctricas, 23 quedas de árvores, oito sinalizações de perigo, sete quedas de elementos, duas inundações, dez movimentos de massas, dois desabamentos e três remoções de elementos em perigo de queda.

Foram mobilizados um total de 129 operacionais e 61 meios técnicos das diversas corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Funchal mantém-se como o concelho que registou mais ocorrências, com 16 incidentes, seguindo-se de Machico (14), Santa Cruz (12), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (4),Calheta (2),Ponta do Sol (3), Porto Moniz (1), São Vicente (2) e Santana (2).

A Protecção Civil dá conta ainda que estão envolvidas diversas entidades, nomeadamente a Autoridade Marítima, APRAM, Corpos de Bombeiros, DREstradas, EEM, IFCN, Juntas de Freguesia, SMPC/Municípios e SANAS.

Reforça, novamente, que a Estrada Cidrão-Curral das Freiras, devido a um movimento de massas, está condicionada apenas a veículos de emergência até à sua desobstrução. A Direcção Regional de Estradas e SMPC de Câmara de Lobos está a acompanhar a situação.

A entidade garante que todas as ocorrências foram prontamente resolvidas no patamar municipal.