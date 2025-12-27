Cínco mortos e 21 feridos em explosão numa mesquita na Síria

Pelo menos cinco pessoas morreram ontem e 21 ficaram feridas numa explosão numa mesquita situada num bairro de maioria alauita da cidade síria de Homs, no oeste do país, disseram as autoridades locais.

O Ministério da Saúde sírio indicou que as vítimas encontravam-se na mesquita Imã Ali ibn Abitalib, no bairro de Wadi al-Dahab, de acordo com a agência de notícias estatal síria, SANA.

Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede em Londres, elevou para seis o número de mortos e destacou que a mesquita era frequentada por alauitas, de acordo com a agência de notícias EuropaPress.

As autoridades sírias ainda não se pronunciaram sobre as causas do incidente, tendo destacado forças de segurança para a zona.

Imagens publicadas pelos meios de comunicação sírios mostraram danos no interior da mesquita.

A agência de notícias France-Presse avançou que, além da explosão na mesquita, foram registadas também outras duas explosões, mas sem adiantar pormenores.