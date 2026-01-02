Papa Leão XIV une-se ao luto pela tragédia do incêndio na Suíça

O Papa Leão XIV uniu-se hoje ao luto pelas vítimas do incêndio num bar na cidade suíça de Crans Montana, na noite de Ano Novo, que fez mais de 40 mortos e 115 feridos.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, enviou um telegrama de condolências em nome do Papa ao bispo da Diocese de Sion, Dom Jean-Marie Lovey, anunciou hoje a Santa Sé.

"Ao tomar conhecimento do trágico incêndio ocorrido em Crans Montana na madrugada de 01 de janeiro, que causou mais de 40 mortos e deixou inúmeros feridos, Sua Santidade o Papa Leão XIV une-se ao luto das famílias e de toda a Confederação Suíça. Deseja expressar a sua compaixão e preocupação às famílias das vítimas", segundo o telegrama.

"[O Papa] reza para que o Senhor acolha os mortos na sua morada de paz e luz e que console o espírito dos que sofrem nos seus corações ou nos seus corpos. Que a Mãe de Deus, na sua ternura, traga a consolação da fé a todos os afetados por esta tragédia e que estes mantenham esperança", conclui a mensagem do Papa.

As investigações sobre o incêndio e a identificação das vítimas continuam hoje, segundo a polícia suíça.

O Governo suíço já veio a dizer que recebeu várias mensagens e telefonemas de condolências e solidariedade de Governos após o incêndio e precisou que vários deles ofereceram-se para receber feridos com queimaduras muito graves e extensas.

Os hospitais franceses vão receber feridos do incêndio, anunciou na quinta-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron, que se disponibilizou para todo tipo de ajuda que for necessária.

A França, assim como a Itália e a Alemanha, ofereceu-se para receber nos seus hospitais alguns dos feridos, que apresentam principalmente queimaduras e que, inicialmente, foram distribuídos em centros hospitalares suíços em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

A polícia suíça já excluiu a hipótese de atentado.

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo - situada no coração dos Alpes suíços, cerca de 40 quilómetros a norte do Matterhorn, um dos mais famosos picos alpinos - e com uma população de cerca de 10.000 residentes.