Incêndio em bar de estância de ski na Suíça faz pelo menos 40 mortos

O incêndio num bar da estância de ski de Crans-Montana, na Suíça, durante a noite de Passagem de Ano, provocou a morte a cerca de 40 pessoas e feriu aproximadamente outras 115, anunciou hoje a polícia do cantão de Valais.

"Contamos cerca de quarenta mortos e cerca de 115 feridos, a maioria em estado grave", anunciou o chefe da polícia, Frédéric Gisler, durante uma conferência de imprensa em Sion (sudoeste da Suíça), enquanto ao seu lado o presidente da confederação, Guy Parmelin, referia que esta foi "uma das piores tragédias" que a Suíça já conheceu.

O governo suíço disse hoje que já recebeu várias mensagens e telefonemas de condolências e solidariedade de governos após o incêndio e precisou que vários deles se ofereceram para receber feridos com queimaduras muito graves e extensas.

"Alguns desses países irão colaborar com a Suíça para receber aqueles que sofreram queimaduras muito graves, pois essas pessoas precisam de ser atendidas muito rapidamente", declarou o presidente suiço, após inspecionar a área do sinistro.

A polícia ainda não avançou informação sobre a causa do incêndio, mas já excluiu a hipótese atentado.

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo - situada no coração dos Alpes suíços, cerca de 40 quilómetros a norte do Matterhorn, um dos mais famosos picos alpinos - e com uma população de cerca de 10.000 residentes.