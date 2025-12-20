Papa Leão XIV convoca primeiro consistório extraordinário do seu pontificado

O Papa Leão XIV convocou o primeiro consistório extraordinário do seu pontificado para 07 e 08 de janeiro no Vaticano, com o objetivo de fortalecer a comunhão com os cardeais, anunciou hoje a Santa Sé.

Este encontro com os membros do Colégio Cardinalício terá lugar logo após o encerramento do Jubileu da Esperança, que culminará com o encerramento da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no dia 06 de janeiro.

Segundo o comunicado da Santa Sé, o consistório terá a duração de dois dias e será marcado por "momentos de comunhão e fraternidade, bem como momentos dedicados à reflexão, partilha e oração".

Estes momentos, prossegue o comunicado, "terão como objetivo fomentar o discernimento comum e oferecer apoio e aconselhamento" a Leão XIV no exercício da sua responsabilidade à frente da Igreja Católica.

"O consistório situa-se no contexto da vida e da missão da Igreja e visa fortalecer a comunhão entre o bispo de Roma e os cardeais, que são chamados a colaborar na preocupação com o bem da Igreja universal", refere ainda.

Este evento extraordinário será o primeiro realizado pelo Vaticano desde a última convocação pelo Papa Francisco em agosto de 2022 para discutir a Cúria Romana e criar novos cardeais.

O pontífice norte-americano, eleito em maio deste ano, realizou o seu primeiro consistório ordinário no dia 13 de junho para tratar de algumas causas de canonização.