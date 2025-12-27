Papa Leão XIV envia três camiões de ajuda humanitária para a Ucrânia

O Papa Leão XIV enviou três camiões com ajuda humanitária para as zonas afetadas pelos bombardeamentos na Ucrânia, onde há falta de eletricidade, água e aquecimento, foi hoje divulgado.

"Um pequeno gesto do Papa Leão XIV, um alívio vital para as famílias ucranianas por ocasião da Festa da Sagrada Família de Nazaré, celebrada em 28 de dezembro", explicou o cardeal Konrad Krajewski aos 'media' do Vaticano, citados pela agência de notícias espanhola EFE.

Um gesto, continuou o cardeal, que "mostra como Deus, nascido na família, sempre quer estar onde a humanidade está em perigo, sofre, foge e é vítima de rejeição e abandono".

Antes da véspera de Natal, três camiões carregados com ajuda humanitária da empresa coreana Samyang Foods chegaram ao Vaticano, sendo depois reencaminhada para as zonas de guerra mais afetadas pelos bombardeamentos.

Assim, concluiu Krajewski, Leão XIV "não apenas reza pela paz, mas também deseja estar presente com as famílias que sofrem".