Mais de 9.500 pessoas chegam ao Funchal a bordo de três cruzeiro e um veleiro
Mais de 9.500 pessoas estão hoje no Funchal, na sequência da chegada de três navios de cruzeiro. É, por isso, um dia de casa cheia no porto funchalense.
O 'Mein Schiff Relax' foi o primeiro a chegar, tendo iniciado as manobras de acostagem por volta das 6 horas, com 4.253 passageiros e 1.436 tripulantes a bordo. O navio chegou de Las Palmas de Gran Canaria e tem partida agendada para as 22 horas de hoje, rumo a Santa Cruz de La Palma, navegando no dia seguinte para Tenerife onde termina a viagem de sete dias por Canárias e Madeira.
O 'Marella Voyager' acabou de atracar no Funchal, proveniente de Fuerteventura com 1.965 passageiros e 781 tripulantes. A escala conta com pernoita na Pontinha, rumando a Santa Cruz de Tenerife apenas pelas 18 horas de amanhã, quarta-feira. O navio está a realizar um itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), fazendo escalas em Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e Madeira.
Os dois, vão encontrar-se com o 'Amera' e com o 'Santa Maria Manuela'. Ambos chegaram na segunda-feira à Madeira, e pernoitaram no Porto do Funchal. O 'Amera' transporta 653 passageiros e 406 tripulantes e parte às 18 horas de quarta-feira para St. Maarten, nas Antilhas Holandesas. Está a realizar um cruzeiro de 27 dias entre Bremen, na Alemanha, e o Panamá.
O veleiro 'Santa Maria Manuela' navega com sete passageiros e 16 tripulantes e segue sensivelmente à mesma hora para o Porto Santo, numa escala a cargo da Transinsular.
Na véspera de Natal, além do Santa Maria Manuela no Porto Santo, o Funchal recebe o 'Azura' (4.281 pessoas a bordo), o 'Wind Star' (207 pessoas) e o 'Le Laperouse' (266 pessoas), que se juntam ao 'Marella Voyager'.