Dois tripulantes detidos no navio sob suspeita de danificar cabo submarino finlandês
A polícia finlandesa prendeu dois tripulantes do Fitburg, um navio com bandeira de São Vicente e Granadinas, suspeitos de danificar um cabo de comunicação entre a Finlândia e a Estónia.
Segundo a emissora pública finlandesa Yle, citando fontes policiais, a polícia prendeu dois tripulantes do Fitburg, enquanto outros dois marinheiros do navio foram proibidos de deixar o país nórdico.
"Medidas de investigação foram tomadas a bordo do navio e a tripulação foi interrogada. Estamos a analisar a situação e o papel da tripulação", disse o inspetor-chefe criminal Risto Lohi, citado pela Yle.
A Polícia finlandesa anunciou esta quarta-feira que estava a investigar um navio suspeito de uma possível rutura de um cabo submarino de telecomunicações no mar Báltico, que liga a Finlândia e a Estónia.
A investigação foi iniciada depois de a operadora finlandesa Elisa ter comunicado que detetou uma avaria num dos seus cabos submarinos, localizado na zona económica exclusiva da Estónia.
"Infraestrutura crítica" da UE continua sob "alto risco de sabotagem"
A Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, afirmou hoje que a "infraestrutura crítica" do bloco permanece sob "alto risco de sabotagem".