PJ detém suspeito de tráfico de droga no Caniço

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve um homem, de 36 anos, no Caniço, indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo nota à imprensa, "no decurso da operação, desenvolvida no âmbito de mais uma acção de prevenção contra o tráfico de droga na Região Autónoma da Madeira, foram apreendidos cerca de 2.371 quilos de canabis resina/haxixe quantidade que no mercado ilícito corresponderia a cerca de 4.760 doses individuais".

O detido, residente na Madeira e sem antecedentes criminais, será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação das medidas de coacção.