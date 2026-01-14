PSP detém homem de 45 anos por tráfico de droga no Funchal

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira informou, esta manhã, que deteve, em flagrante delito, um homem de 45 anos, residente no concelho do Funchal, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A investigação teve início na sequência de vários alertas e apelos efectuados por moradores da zona de residência do suspeito, que denunciavam a alegada actividade ilícita ali desenvolvida. Face às denúncias, a PSP desencadeou diversas diligências policiais, culminando na emissão de um mandado de busca domiciliária pela autoridade judicial competente.

Durante a operação, as autoridades apreenderam um total de 180 doses de 'Bloom', 17 doses de anfetaminas, 15 doses de haxixe, 11 doses de 'Gorbymix' e seis doses de heroína. Foram, além disso, apreendidas oito balanças com vestígios de produto estupefaciente, 122 euros em numerário, presumivelmente resultantes da actividade de tráfico, bem como vários equipamentos informáticos.

Ao detido foi aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência, tendo ficado a aguardar em liberdade o desenvolvimento das restantes diligências do inquérito criminal.

Ainda em comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira aproveitou a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos associados ao consumo de substâncias estupefacientes e psicoactivas sintéticas, sublinhando que estas podem provocar graves alterações comportamentais.