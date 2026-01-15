Homem de 55 anos detido em Santana por tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública deteve, na manhã da passada terça-feira, um homem de 55 anos de idade, na freguesia de Santana, no âmbito de uma operação policial que culminou no cumprimento de buscas domiciliárias e na apreensão de droga e dinheiro.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP informa que as diligências tiveram início pelas 7 horas e resultaram da investigação de um crime de ameaças contra agentes da autoridade.

Segundo a PSP, o suspeito terá recorrido ao incitamento de um canídeo de raça considerada perigosa, bem como à ameaça do uso de uma arma de fogo, circunstâncias que, associadas ao seu historial de violência, levaram à concertação de uma operação policial com o envolvimento de diversos meios.

No decurso das buscas, as autoridades apreenderam 163,18 doses individuais de haxixe, 18 doses diárias de liamba seca, vários itens relacionados com a prática do crime de tráfico de estupefacientes e ainda 7.840 euros em numerário.

O indivíduo foi detido pelo crime de tráfico de estupefacientes, tratando-se da segunda detenção no espaço de um ano pelo mesmo tipo de ilícito. Apesar disso, foi restituído à liberdade, ficando a aguardar os ulteriores trâmites do processo sujeito a Termo de Identidade e Residência.

No mesmo comunicado, o Comando Regional da PSP Madeira aproveita para reforçar a importância da colaboração da população, apelando à comunicação imediata às autoridades sempre que exista conhecimento da prática de crimes, sublinhando que essa cooperação é determinante para o rápido desenvolvimento das investigações e a identificação dos seus autores.