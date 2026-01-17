Autoridades detêm mulher no aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína

Uma mulher foi detida no aeroporto de Lisboa por posse de cocaína suficiente para pelo menos 8.500 doses individuais, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"Parte do produto estupefaciente apreendido foi transportado no interior do organismo da detida", uma mulher de 27 anos que já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficará a aguardar em prisão preventiva o desenrolar do processo, refere a PJ, em comunicado.

A suspeita vinha de um país sul-americano com droga de "extrema pureza" e a "detenção ocorreu no quadro da atividade que regularmente é desenvolvida tendo em vista a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional".

Segundo a PJ, este tipo de crimes são frequentes, porque, apesar dos "elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para transportarem quantidades significativas de droga no interior do organismo".

Os correios são aliciados "com avultadas quantias monetárias e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida", referem as autoridades portuguesas.

O processo está a ser conduzido pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.