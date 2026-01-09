Zelensky pede reação a ataque russo que danificou embaixada do Qatar e prédios vizinhos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje uma "resposta clara" da comunidade internacional, após maciço ataque aéreo russo, incluindo o sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik, que danificou 20 edifícios habitacionais e a Embaixada qatari em Kiev.

Last night, Russia once again struck Ukraine with missiles and drones, mainly aimed for Kyiv. Lots of residential buildings were hit and damaged. A drone strike damaged the Embassy of Qatar in Kyiv, President Zelensky confirmed, calling it an attack on civilians amid freezing… pic.twitter.com/Fo4LpLNDYL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

"É preciso uma resposta clara da comunidade internacional. Em primeiro lugar, dos Estados Unidos, cujos sinais estão a ser seguidos de perto pela Rússia", declarou nas redes sociais, exigindo a Rússia entenda que "é seu dever concentrar-se na diplomacia".

Segundo o líder ucraniano, "o prédio da embaixada do Qatar foi danificado por um drone russo", tal como outros 20 edifícios residenciais na capital, confirmando um total de quatro vítimas mortais.

A Força Aérea ucraniana anunciara antes que as Forças Armadas da Federação Russa lançaram 36 mísseis e 242 drones contra o seu território durante a noite de quinta-feira e a madrugada de hoje.

Russia’s overnight strike on Kyiv damaged the premises of a foreign diplomatic mission, the embassy of the State of Qatar to Ukraine.



Russian strike is a grave violation of the Vienna Convention and a reminder that Russian brutality knows no limits. We stand ready to provide… pic.twitter.com/zOwAzPMZld — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 9, 2026

Para Kiev, este ataque maciço teve como objetivo testar os aliados da Ucrânia, apesar de as autoridades ucranianas adiantarem que as defesas antiaéreas abateram 226 drones e 18 mísseis.

O ministério da Defesa da Rússia reconheceu o ataque, de madrugada, contra "alvos estratégicos" na Ucrânia, descrevendo-o como um "ataque maciço com armas de alta precisão e de longo alcance, incluindo o sistema de mísseis terra-ar Oreshnik, de alcance intermédio", além de drones.

O número de unidades balísticas utilizadas não foi especificado, mas foi justificado como "resposta ao ataque terrorista perpetrado pelo regime de Kiev" contra a residência do presidente russo, Vladimir Putin, no final de dezembro.

As autoridades russas comunicaram que os ataques incidiram sobre fábricas de drones "usadas para o ataque terrorista" e a infraestrutura energética ucraniana, mas também sem especificar as localizações.

Segundo as autoridades de ambos os países, este mais recente ataque aéreo russo fez quatro mortos em Kiev, enquanto um ataque ucraniano deixou mais de 500 mil russos sem eletricidade na região oriental de Belgorod.

Além da capital ucraniana, a Rússia também atingiu infraestruturas críticas na cidade ocidental de Lviv, usando um míssil balístico não identificado, disse o presidente da câmara, Andriy Sadoviy.