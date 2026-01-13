PS alerta para a urgência da libertação dos presos políticos na Venezuela e pede mais acção do Governo português

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista alertou esta terça-feira, 13 de Janeiro, para a urgência de libertação dos presos políticos portugueses na Venezuela e para a necessidade de envolver a oposição na transição democrática naquele país.

Os socialistas estiveram reunidos esta manhã com elementos do movimento ‘Comando com Venezuela’, ligado à líder da oposição María Corina Machado, para abordar a situação política e o contexto que se vive naquele país na sequência da queda de Nicolás Maduro.

Em nota emitida, os deputados socialistas salientam que uma das prioridades neste momento é a libertação dos presos políticos, sem a qual não pode haver transição democrática.

“Para o PS, a transição democrática tem de envolver a oposição na Venezuela, porque, sem isso, não é possível construir as bases de um país que se quer democrático e que tenha estabilidade para poder prosperar”, expressou Paulo Cafôfo.

O líder parlamentar do PS considerou que o Governo português "devia ser mais activo nesta matéria", exercendo uma pressão política e diplomática para a libertação dos presos políticos portugueses, porque, “neste momento, ainda não houve a libertação de nenhum nosso compatriota”.

Paulo Cafôfo entende igualmente que o Executivo deve tudo fazer para prevenir que, se a situação evoluir de uma forma negativa e se existirem conflitos internos, o plano de contingência que existe para a Venezuela possa ser colocado em execução. Para isso, vincou, é necessário que o mesmo esteja revisto.

Atendendo às relações que Portugal tem com os Estados Unidos e à importância e dimensão da comunidade portuguesa na Venezuela, o líder parlamentar do PS-Madeira entende que Portugal “podia ser um mediador político e ganhar vantagem na defesa da comunidade”, porque, ao fazê-lo, “acaba por estar na linha da frente desta transição democrática que se quer para aquele país”.