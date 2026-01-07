Zelensky ficou sem resposta europeia sobre eventual novo ataque russo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu hoje que "não recebeu uma resposta clara" dos seus aliados europeus sobre como reagiriam em caso de outro ataque russo contra a Ucrânia após o fim da guerra.

"É uma questão muito difícil (...). E é exatamente a pergunta que tenho feito a todos os nossos parceiros. Até agora, não recebi uma resposta clara e inequívoca", disse Zelensky aos jornalistas, um dia após uma cimeira em Paris, onde Kiev recebeu promessas de garantias de segurança do Ocidente.

O Presidente ucraniano disse que viu "vontade política" entre os aliados da Ucrânia para fornecer "garantias de segurança sólidas", mas defendeu que estas garantias deveriam ser juridicamente vinculativas e "apoiadas pelos Parlamentos, apoiadas pelo Congresso dos Estados Unidos".

Zelensky afirmou ainda que a Ucrânia deve manter um exército de 800 mil soldados para garantir a sua segurança --- o dobro do tamanho dos exércitos francês e britânico juntos --- e estar "equipada com armamento adequado".

"É importante que nos esforcemos para garantir o financiamento de tudo isto", sublinhou o Presidente ucraniano, cujo país depende agora em grande parte do apoio financeiro e militar europeu.

Após a cimeira de Paris, na terça-feira, os 35 países membros da "Coligação dos Dispostos", principalmente europeus, concordaram em enviar uma força multinacional para a Ucrânia e participar na vigilância de um possível cessar-fogo sob a liderança norte-americana, assim que for alcançado um hipotético acordo com a Rússia.

A Rússia rejeitou repetidamente qualquer envio de forças ocidentais para a Ucrânia no passado, o que considera ser uma linha vermelha nas negociações de paz.

Moscovo invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.