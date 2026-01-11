CDS alerta para ataque histórico à autonomia da Madeira

Pedro Pereira, representante do CDS-PP presente no encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, considerou que a discussão sobre a mobilidade aérea como “maior ataque à autonomia desde 1976” deixou de fora outro episódio importante: a alteração da Lei das Finanças Regionais de 2007.

O dirigente centrista sublinhou que o CDS se posiciona contra a proposta actual da mobilidade, considerando que se trata de um subsídio que deve respeitar os direitos dos cidadãos madeirenses. No entanto, frisou que o PS terá esquecido os impactos da reforma financeira de 2007, que retirou mecanismos que permitiriam um IVA mais baixo na Região, agravando o custo de vida.

“Quando se fala em custos mais elevados para os madeirenses, isso é consequência da alteração das finanças regionais”, disse Paulo Pereira, destacando que, apesar disso, a situação continua gerível.