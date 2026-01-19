Estrada ER222 reaberta à circulação

"Já se encontra reaberta à circulação rodoviária a Estrada ER222, entre o entroncamento com a estrada municipal da Ribeira Funda (Estreito da Calheta) e a Ribeira Funda (Prazeres)", informa a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas.

Conforme noticiou o DIÁRIO, via encontrava-se encerrada, desde ontem, na sequência da queda de árvores e arrastamento de blocos rochosos para a faixa de rodagem.

Segundo a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, esta motivou a interrupção do trânsito "por razões de segurança", as quais "já se encontram devidamente asseguradas".