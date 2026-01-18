Estrada Regional ER202 encontra-se reaberta à circulação rodoviária

A Estrada Regional ER202, entre o entroncamento com a ER110 (Santo da Serra) e o entroncamento com a ER215 (Meia Serra), já se encontra novamente aberta à circulação rodoviária.

A informação foi comunicada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, numa nota remetida às redacções.

A via esteve encerrada este domingo, como já noticiado pelo DIÁRIO, na sequência da queda de diversas árvores para a faixa de rodagem, situação que motivou a interrupção do trânsito por razões de segurança, as quais já se encontram devidamente asseguradas.

Queda de árvores encerra circulação rodoviária na Estrada ER222 e Estrada ER202 A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informou, esta tarde, que a Estrada ER222, entre o entroncamento com a estrada municipal da Ribeira Funda (Estreito da Calheta) e a Ribeira Funda (Prazeres), encontra-se encerrada à circulação rodoviária devido à queda de árvores e arrastamento de blocos rochosos para a referida via.

A Estrada ER222, entre o entroncamento com a estrada municipal da Ribeira Funda (Estreito da Calheta) e a Ribeira Funda (Prazeres), permanece encerrada à circulação rodoviária devido à queda de árvores e arrastamento de blocos rochosos para a referida via e a sua reabertura não está prevista até ao final do dia de amanhã, segunda-feira.