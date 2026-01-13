Tiago Berenguer no Winter Camp 2026

Decorre de 12 a 18 de janeiro de 2026, no Tri Lilije Hall, em Laško – Eslovénia, o 'Team Europe Winter Camp 2026', evento organizado pela Confederação Europeia de Badminton (BEC).

O respectivo campo de treinos conta com a participação de vários atletas internacionais, sendo Portugal representado pelo atleta madeirense, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), novamente o único português a integrar a lista de atletas convidados para o respectivo evento.

O Team Europe é um programa de apoio à formação de jovens talentos europeus, com o objectivo de os acompanhar no percurso rumo ao alto rendimento. A iniciativa envolve campos de treino de alto rendimento duas vezes por ano, combinando treinos em campo com formação complementar sobre carreira desportiva, empreendedorismo e otimização de performance.

O campo de treinos irá contar com a orientação dos treinadores internacionais, Anu Nieminen, Sune Gavnholt, Jose Crespo, Dennis Christensen, Xu Huaiwen, Szymon Kostka, Dolores Marco, Fran Dacal, Lukasz Moren, Jacob Oehlenschlæger, Jonathan Søgaard e Tommi Saksa.