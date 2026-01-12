Dois atletas socorridos no pavilhão da Francisco Franco

Dois atletas foram socorridos ontem, ao final da tarde e noite, em dois momentos separados por cerca de duas horas, mas no mesmo local, o Pavilhão da Escola Francisco Franco.

O primeiro caso deu-se pelas 18h20, quando uma atleta de 24 anos, aparentemente de nacionalidade não portuguesa, foi assistida por um traumatismo num tornozelo.

Pelas 20h20, a assistância foi novamente accionada para acudir a um atleta de basquetebol, desta feita de 17 anos, também com nome estrangeiro, com traumatismo no tórax e dificuldade em respirar.

Ambos foram socorridos por equipas de ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.