Turista alega ter sido agredida em tentativa de assalto
Uma mulher, de nacionalidade estrangeira, de 60 anos, alega ter sido agredido na madrugada desta segunda-feira numa tentativa de assalto, na Rua Bela São Tiago, no Funchal.
Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi accionada, juntamente com a PSP, por volta das 20h.
Contudo, a vítima recusou o transporte para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
