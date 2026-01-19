Turista alega ter sido agredida em tentativa de assalto

Uma mulher, de nacionalidade estrangeira, de 60 anos, alega ter sido agredido na madrugada desta segunda-feira numa tentativa de assalto, na Rua Bela São Tiago, no Funchal.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi accionada, juntamente com a PSP, por volta das 20h.

Contudo, a vítima recusou o transporte para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.