Ventura apela à participação e diz que campanha podia ter sido mais esclarecedora
O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, considerou hoje que a campanha podia ter sido mais esclarecedora mas apelou aos portugueses para que se mobilizem e aproveitem o "dia fantástico" para votar.
"Está um dia fantástico. Acho que é dia de sair de casa e votar porque, de facto, está um dia lindo. Estamos no inverno e está um dia fantástico. Acho que este é um sinal para que todos saiam de casa e votem", apelou André Ventura.
O também líder do Chega falava aos jornalistas depois de ter votado na Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa, na secção de voto número 16, acompanhado pela mulher, Dina Ventura.
Interrogado sobre a campanha, Ventura considerou que "houve de facto falhas significativas em temas que interessam às pessoas", afirmando que "uns mais do que outros não ajudaram a que conseguíssemos debater esses assuntos".
"E nesse sentido, sim, houve aqui uma campanha que não foi tão esclarecedora quanto podia ser. E era importante, porque talvez isso também consiga reduzir a abstenção, que nós políticos sejamos capazes de conectar com os nossos concidadãos", sublinhou.
O candidato presidencial advogou que os eleitores só se vão mobilizar "quando sentirem que votarem num, ou noutro, ou noutra faz a diferença".
Apesar disso, Ventura pediu para que os portugueses aproveitem o dia de sol para votar, para que outros não escolham por si e lembrou que há cinco anos, quando o país ainda vivia um contexto de pandemia da covid-19, a situação era completamente diferente.
"Hoje só não vota quem não quer", afirmou.