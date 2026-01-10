Sor Miguel e Bicalho entre as atracções do Calheta a Rir 2026

Sor Miguel (Miguel Mota) e Bicalho (Pedro Bicalho) estão entre as atracções do Calheta a Rir 2026, festival de comédia que, tal como o DIÁRIO noticiou, acontece de 22 a 24 de Janeiro e de 28 a 30 de Janeiro, sempre às 21 horas, no auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea.

Trata-se de uma das duplas de comédia emergentes mais vibrantes do panorama português, que combina humor irreverente, criatividade e energia contagiante, que rapidamente conquistou o público nacional através de vídeos virais nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores e fãs.

Para além do sucesso on-line, a dupla tem levado o seu humor para o palco, apresentando-se em várias cidades de Portugal com espectáculos de stand-up e shows interactivos, onde transformam situações do quotidiano em momentos de riso genuíno. A sua capacidade de conectar com o público e explorar temas universais com humor físico e inteligente tornou-os uma referência entre os jovens humoristas.

No Calheta a Rir 2026, cuja actuação está prevista para o dia 29 de Janeiro, pelas 21 horas, prometem trazer a mesma energia, irreverência e gargalhadas que conquistaram milhares de portugueses, reafirmando o seu lugar como uma das duplas de comédia mais promissoras do país.

O festival apresenta um cartaz diversificado que junta nomes reconhecidos da comédia. Além de Miguel Mota e Pedro Bicalho, o público poderá assistir ainda às actuações de Helfimed, Dário Guerreiro, 4Litro, Bruna Cunha e Teatro do Avesso.

Depois do sucesso da primeira edição, o festival mantém o compromisso de afirmar a Calheta como um polo cultural activo, promovendo o humor como forma de aproximação, reflexão e dinamização da comunidade.

Com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, o evento reforça a aposta do concelho na criação de momentos culturais que aproximam artistas e público, dando continuidade ao trabalho iniciado na primeira edição.

Os bilhetes para assistir ao Calheta a Rir 2026 custam 5 euros, com desconto de 50% para os habitantes da Calheta, e poderão ser comprados na bilheteira do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea.