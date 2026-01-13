Férias 2026

Um novo ano é sempre um convite a sonhar mais alto e 2026 começa com a oportunidade perfeita para tirar os planos da gaveta e transformar sonhos em viagens inesquecíveis.

Este é o momento ideal para começar a planear as suas férias com tempo, tranquilidade e selecionar as melhores opções. Porque as melhores viagens começam muito antes da partida — começam na escolha certa do destino.

Estas são algumas das muitas sugestões que a Intertours tem para si. Boa escolha, boa viagem!

Circuito ‘As 4 Capitais da Europa Central’

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 943€

Partidas: Lisboa ou Porto

Duração: 7 dias / 6 noites

Partidas: Março a Outubro

Itinerário: Viena, Budapeste, passeio de barco no Danúbio, Bratislava, Praga

Inclui: voo regular em classe económica TAP com bagagem de porão, circuito em autocarro de turismo, acompanhamento de Guia em Português, estadia em hotéis de 4* com pequeno-almoço, 11 refeições (sem bebidas), Guias locais (Viena, Bratislava e Praga), visitas e entradas conforme itinerário, passeio de barco no Danúbio (Budapeste), espetáculo típico de Teatro Negro (Praga), taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais, taxas de turismo e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Circuito ‘Itália Clássica’

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 145€

Partidas: Lisboa

Duração: 7 dias / 6 noites

Partidas: Março a Outubro

Itinerário: Roma, Vaticano, Assis, Siena, Montecatini, Florença, Pisa, Verona, Pádua, Veneza

Inclui: voo regular em classe económica TAP com bagagem de porão, circuito em autocarro de turismo, acompanhamento de Guia em Português, estadia em hotéis de 4* com pequeno-almoço, 11 refeições (sem bebidas), Guias locais (Roma, Vaticano, Capela Sistina), visitas e entradas conforme itinerário, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais, taxas de turismo e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Circuito ‘Encantos da Croácia e da Eslovénia’

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 290€

Partidas: Lisboa ou Porto

Duração: 7 dias / 6 noites

Partidas: Abril a Setembro

Itinerário: Zagreb, Ljubljana, Bled, Parque Natural Plitvice Jezera, Trogir, Split, Dubrovnik

Inclui: voo regular em classe económica TAP com bagagem de porão, circuito em autocarro de turismo, acompanhamento de Guia em Português, estadia em hotéis de 4* com pequeno-almoço, 11 refeições (sem bebidas), Guias locais (Zagreb, Ljubljana, Parque Natural Plitvice Jezera, Split e Dubrovnik), visitas e entradas conforme itinerário, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais, taxas de turismo e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting: 291 208 920 | [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash