Disneyland® Paris 2026/2027

Ir à Disneyland® Paris é muito mais do que fazer uma viagem: é entrar num mundo onde a magia ganha vida e os sonhos se tornam realidade.

Seja para crianças ou para adultos, este é um destino onde todos voltam a sentir-se parte de um conto de fadas, rodeados de personagens icónicas, espetáculos emocionantes e atrações inesquecíveis. Entre castelos encantados, desfiles cheios de cor e momentos de pura diversão, cada dia é uma nova descoberta e cada sorriso faz parte da experiência.

A Disneyland® Paris é o lugar perfeito para criar memórias únicas em família, celebrar a imaginação e viver férias verdadeiramente mágicas.

Este ano a magia será ainda maior com a abertura do ‘World of Frozen’ no dia 29 de Março e todo um novo mundo para explorar: percorrer as ruas de Arendelle, participar nas festividades locais, ter um Encontro da Realeza com a Elsa e a Anna e admirar um impressionante espectáculo junto ao Castelo.

Aproveite a campanha da Solférias com preços a partir de 450€ por pessoa com base numa estadia de 4 noites no Disney Hotel Santa Fé® em quarto standard ocupado por 2 adultos e 2 crianças entre os 3 e os 11 anos.

O valor inclui voo TAP Lisboa / Paris / Lisboa em classe ‘O’, estadia de 4 noites no Disney Hotel Santa Fé® em quarto Cars standard para 2 adultos e 2 crianças de 3-11 anos em regime de só alojamento, 5 dias de entradas nos parques Disneyland® e Walt Disney Studios®, taxas hoteleiras locais (obrigatórias para maiores de 18 anos), taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais), e Seguro de viagem.

Não estão incluídas despesas de reserva, voo de/para Funchal, bagagem de porão, transferes, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade variam consoante as datas pretendidas e estão sujeitos a alterações, devendo ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @Disneyland® Paris