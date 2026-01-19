Café Memória aborda prevenção de quedas

No próximo sábado, 24 de Janeiro, o Café Memória da Madeira estará de volta, das 9h30 às 11h30, com o Tiago Sardinha, Médico especialista em medicina geral e familiar, numa sessão com o tema "Prevenção de Quedas".

O Café Memória é um projecto aberto a toda a comunidade promovido pela Alzheimer Portugal e pela Sonae Sierra, com os apoios da Câmara Municipal do Funchal e da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

O projecto que "pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares" irá, assim, reunir no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000) para debater o tema referido.

Não é necessária inscrição prévia e basta comparecer a partir das 9h30.