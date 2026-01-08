Conferência do Centro de Investigação em Educação da UMa aborda investigação-acção participativa

A conferência 'Negotiating the ethical space of participatory action research', dedicada a abordar a investigação-acção participativa, vai decorrer a 16 de Janeiro, on-line, numa organização do Centro de Investigação em Educação da Universidade Madeira. O evento é gratuito, mas carece de inscrição prévia online.

A sessão terá início pelas 14h30 e será proferida em língua inglesa por Sarah Banks, Professora Emérita do Departamento de Sociologia e cofundadora do Centre for Social Justice and Community Action da Durham University.

Segundo explica nota à imprensa, a oradora vai abordar a crescente popularidade da investigação-acção participativa (IAP), e de outras abordagens de investigação que envolvem a comunidade, reflectindo sobre as suas implicações para a prática ética.

Sarah Banks leciona e desenvolve investigação nas áreas da investigação-ação participativa, do desenvolvimento comunitário e da ética do serviço social. Tem um interesse particular pela área da ética prática, sendo coeditora da Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-being (Routledge, 2019).

Esta conferência será moderada pela Doutora Sofia Silva, responsável pela linha de investigação de Desenvolvimento Comunitário