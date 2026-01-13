Colóquio aborda o 'Aprender na Era Digital' em Fevereiro na UMa

A Sala do Senada da Universidade da Madeira vai acolher, nos dias 26 e 27 de Fevereiro, o XXI Colóquio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira, que se realiza em conjunto com o I Congresso Internacional de Educação.

O tema desta edição será 'Aprender na Era Digital: Inovação Pedagógica e Inteligência Artificial', que pretende ser "um espaço de reflexão crítica sobre o impacto da Tecnologia Digital, da Inteligência Artificial e da Inovação Pedagógica nos processos educativos". Além disso, pretender promover "a partilha de práticas inovadoras e resultados de investigação que contribuam para a melhoria da qualidade educativa, bem como fomentar a reflexão sobre questões éticas e sociais associadas à integração da tecnologia e da Inteligência Artificial na educação".

"Num contexto marcado pela transformação tecnológica e pela integração da Inteligência Artificial nos processos educativos, o Colóquio e Congresso propõem um debate crítico e colaborativo sobre inovação pedagógica, equidade e ética na educação", refere a organização.

O programa integra cinco conferências plenárias, proferidas por especialistas de mérito académico e científico: João Filipe Lacerda Matos (Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Lisboa e Professor Catedrático Convidado da Universidade Lusófona), João Couvaneiro (Egas Moniz – School of Health & Science, Conselheiro do Conselho Nacional de Educação e do CNIPES - Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior), Paula Cristina Lopes (Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da UMa, CIE-UMa e SAPIEN – South and Atlantic Pedagogical Innovation & Excellence Network), Nuno Ricardo Oliveira (Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa, Nova SBE, LE@D | Universidade Aberta e CNIPES) e Gorete Pereira (Departamento de Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Sociais da UMa, CIE-UMa e SAPIEN).

A participação no evento requer inscrição prévia, a realizar até ao dia 15 de Fevereiro de 2026, através do site do CIE-UMa