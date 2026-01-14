Madeira recebe videojogo europeu de prevenção do cibercrime infantil

A Polícia Judiciária está a implementar nas escolas da Região Autónoma da Madeira um videojogo educativo destinado a alertar crianças e jovens para os perigos da internet, no âmbito de uma estratégia de prevenção do cibercrime que envolve o sistema educativo.

O projecto, denominado 'Rayuela', resulta de um consórcio europeu que reúne 17 entidades e tem como objectivo promover comportamentos seguros no espaço digital, alertando para fenómenos como o 'cyberbullying', o 'grooming', o aliciamento e a pornografia de menores.

Segundo o director do Departamento de Investigação Criminal da PJ-Madeira, José Matos, trata-se de uma resposta a uma preocupação crescente com a exposição precoce e prolongada das crianças ao ambiente digital. "As crianças passam muitas horas na internet e ficam vulneráveis a riscos reais. Este jogo surge como uma ferramenta de prevenção, pensada especificamente para elas, utilizando uma linguagem próxima e apelativa", explicou.

Pretende-se, assim, capacitar as crianças e jovens para reconhecer esses riscos, compreender os problemas associados e dotá-las de ferramentas de defesa, ensinando-as a identificar situações de perigo, a saber a quem recorrer e como agir. José Matos, director do Departamento de Investigação Criminal da PJ-Madeira

De salientar ainda que, a par do lançamento deste videojogo, a Polícia Judiciária tem vindo a desenvolver acções de sensibilização nas escolas da Região.De acordo com José Matos, já foram realizadas cerca de 15 sessões dirigidas a alunos e professores. "Estas acções permitem explicar como funcionam estes crimes, como se devem proteger e de que forma podem denunciar. A prevenção é essencial para combater estes flagelos cibernéticos", concluiu.

Também o inspector-chefe Ricardo Vieira, da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, destacou a importância desta iniciativa enquanto instrumento inovador de sensibilização. "Permite renovar o compromisso na missão cibersegura. É um projecto que não é só da Polícia Judiciária, é de todos e, por isso, em pouco tempo, transformou-se numa verdadeira ferramenta de prevenção", afirmou.

"Quem vai utilizar o jogo são os professores. Queremos uma parceria próxima com as escolas", evidenciou, dando conta que o 'Rayula' já está a ser implementado a nível nacional, envolvendo mais de 10 mil participantes e cerca de 4 mil escolas, sendo que 82,2% das escolas que adotaram o jogo são públicas. "Na Madeira já temos 21 escolas inscritas", sublinhou.

Por sua vez, o director regional de Educação, João Costa e Silva, salientou a importância deste videojogo para a comunidade escolar, considerando que as escolas que aderirem beneficiarão de uma mais-valia significativa na protecção dos jovens. "As escolas que aderirem terão, obviamente, uma mais-valia para os nossos jovens, tendo em conta a importância e os perigos que hoje vivemos na nossa sociedade, nomeadamente através das redes sociais e de tudo aquilo que entra nas nossas casas via telemóvel ou computador", afirmou.

O responsável destacou ainda a atenção e cuidado do executivo madeirense em promover ferramentas preventivas no contexto educativo. "Existe uma preocupação clara por parte da Secretaria Regional da Educação e do Governo Regional em promover a utilização de instrumentos que permitam aos nossos jovens evitar os perigos de um processo iminente e constante ao nível do crime informático", sublinhou.

A sessão formativa 'Missão Cibersegura da Polícia Judiciária: videojogo educativo RAYUELA como ferramenta de prevenção do cibercrime para crianças e jovens' decorre, durante o dia de hoje, no auditório do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, reunindo directores, coordenadores, docentes e técnicos que assumem responsabilidades na dinamização de projectos educativos regionais.