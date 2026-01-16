‘Queen Mary 2’ realizou escala inaugural no Funchal há 22 anos
‘Canal Memória’ recua até 2004
Uma flotilha com dezenas de embarcações saudou, há 22 anos, a chegada do navio ‘Queen Mary 2’ ao Funchal. Esta era a escala inaugural deste gigante do mar, que foi recebido em apoteose às primeiras horas da manhã.
O início desta viagem foi atribulada, uma vez que se registaram ventos ciclónicos na zona do Canal da Mancha, se bem que o navio esteve à altura do desafio. Entretanto, milhares de pessoas acorreram à Avenida do Mar para receber o ‘Queen Mary 2’. A escolha do Funchal para a escala inaugural esteve relacionada com a forte ligação da Região à ‘Cunard Line’.
Entre as novidades deste navio estava a existência do primeiro planetário e tinha ainda o “maior restaurante flutuante do mundo”. Com 17 pisos e 1.310 cabines com varandas privadas. A biblioteca contava com oito mil volumes em quatro línguas. Os acabamentos eram associados ao requinte, num estilo clássico.