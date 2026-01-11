PS-Madeira propõe Duarte Caldeira como presidente honorário

Antes da sessão de encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, o presidente do Congresso, Sérgio Gonçalves, apresentou aos delegados uma proposta de deliberação da presidente do partido, Célia Pessegueiro, aprovada por unanimidade.

A deliberação reconhece e valoriza o contributo histórico dos militantes fundadores do Partido Socialista na Madeira, destacando, em particular, o percurso de Duarte Caldeira Ferreira. Fundador do PS-Madeira, Duarte Caldeira desempenhou, desde o início, um papel de especial relevância na constituição e consolidação do partido na Região Autónoma da Madeira, sempre pautando a sua actuação pelos valores da liberdade, da democracia e do socialismo democrático.

Segundo a proposta, a sua acção marcou de forma indelével a história do PS-Madeira, os seus valores e a sua afirmação democrática na região. Duarte Caldeira é actualmente o militante activo número um do partido na Madeira.

Nos termos dos estatutos do PS-Madeira, o título de presidente honorário completa a Comissão Regional, sob proposta conjunta da presidente do partido e do presidente da Comissão Regional. Assim, o Congresso, reunido a 11 de Janeiro de 2025, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, deliberou expressar o reconhecimento político e partidário pelo percurso, dedicação e contributo excepcional de Duarte Caldeira, recomendando à Comissão Regional que considere a sua eleição como presidente honorário do PS-Madeira, no pleno respeito pelo princípio do voto secreto.