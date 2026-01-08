PS-Madeira propõe isenção de inscrição para residentes nos percursos pedestres

O PS-Madeira vai apresentar uma proposta na Assembleia Legislativa da Madeira para isentar os cidadãos residentes da obrigatoriedade de inscrição prévia nos percursos pedestres recomendados da Região. A medida visa garantir que os madeirenses possam circular livremente nos espaços naturais, sem depender de limites de entradas definidos para turistas.

De acordo com a nota, a iniciativa surge após várias tentativas anteriores do partido, incluindo perguntas da deputada Sílvia Silva ao secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, não terem obtido respostas satisfatórias. O PS critica o novo modelo de gestão dos percursos pedestres por não ter sido divulgado, por não informar sobre a capacidade máxima de cada percurso e por não reservar uma margem específica para os residentes.

Do total de utilizadores dos percursos recomendados, qual é a percentagem que é residente na Madeira? deputada Sílvia Silva

As margens devem ser dinâmicas e evolutivas e o acerto deve ser feito de acordo com a monitorização de acessos que o Governo está obrigado a fazer no terreno deputada Sílvia Silva

Segundo a deputada, o impacto da utilização dos trilhos pelos residentes deve ser contabilizado, "mas não pode ser impeditivo". Caso exista excesso de carga, defende, devem ser reduzidas as entradas dos turistas e não das pessoas que vivem na Madeira.

O impacto que representa a utilização dos trilhos por residentes tem de ser contabilizado, mas não pode ser impeditivo. Se existe carga a mais, ao contrário do que sempre disse o Governo Regional, então que se corte nas entradas dos turistas e não dos madeirenses deputada Sílvia Silva

O partido considera que a actual gestão penaliza os madeirenses e acusa o Governo Regional "de total incompetência nestas matérias."

A proposta socialista pretende, além de assegurar o acesso livre aos residentes, obrigar o Executivo a criar condições adequadas de utilização e segurança para todos os utilizadores, garantindo que as receitas cobradas sejam aplicadas de forma visível e eficaz nos percursos pedestres.