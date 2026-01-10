“Vamos viver a alternância democrática”

O deputado do PS na Assembleia da República, Emanuel Câmara, protagonizou uma intervenção marcada pelo entusiasmo e pelo tom mobilizador, falando “alto e bom som” e arrancando, por diversas vezes, fortes aplausos da plateia.

Convicto de que “vamos viver o momento da alternância democrática na Madeira”, o socialista apelou ao “trabalho de formiguinha” como caminho para alcançar a vitória, defendendo uma acção política persistente e próxima das pessoas. A intervenção, cheia de fôlego, incluiu ainda uma saudação especial aos emigrantes madeirenses espalhados pela diáspora, a quem “deu aquele abraço”.

Emanuel Câmara alertou para o contexto internacional de instabilidade, afirmando que “cada vez mais o mundo é um mundo de incertezas”, e aproveitou para criticar as políticas do Governo da República que, na sua opinião, penalizam os madeirenses, porto-santenses e açorianos, numa clara alusão ao Subsídio Social de Mobilidade. Questionou “o que seria se fosse o PS que estivesse neste momento no poder na República” perante medidas que classificou como injustas.

O deputado sublinhou que, se não fosse o PS, ninguém teria levantado a bandeira contra aquilo “a que chamam Subsídio mas que não é nenhum subsídio”, defendendo que “não nos estão a dar nada, é um direito que temos”.

Apesar de ter excedido largamente os três minutos previstos para as intervenções, Emanuel Câmara reconheceu-o perante o público, admitindo que “sei que os meus três minutos multiplicaram-se”, mantendo, ainda assim, a convicção de que, num futuro próximo, o PS “vai ganhar finalmente a Madeira”.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira.