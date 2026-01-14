Fim da linha para Sandra Fernandes no Madeira SAD

Sandra Martins Fernandes já não é treinadora do Madeira Andebol SAD.

O desfecho deste ‘divórcio’ aconteceu depois de um fim-de-semana marcado por dois resultados negativos para a equipa, desta feita o empate frente ao Almeida Garrett e derrota contra o Gil Eanes, em jogos a contar para o Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino.

A isto há a juntar a entrevista feita pela treinadora à RTP Madeira, em jeito de antevisão à jornada dupla dos encontros do fim-de-semana onde deixou algumas críticas, que parece não ter caído bem junto dos responsáveis da SAD madeirense.

Uma reunião entre a direção e a técnica que teve lugar no dia de ontem, acabou por colocar um ponto final na ligação ao Madeira Andebol SAD, sendo que a técnica já não irá orientar a equipa no encontro da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça Europeia EHF, que está agendado para domingo, na Grécia, onde as madeirense irão defrontar o PAOK.

Para este encontro Pedro Luíz, até então adjunto de Sandra Fernandes, será o responsável técnico da equipa.