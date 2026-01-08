Portugal é exemplo na tecnologia avançada de defesa e do espaço

O Comissário Europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou ontem, em Matosinhos, que Portugal é um exemplo no desenvolvimento de tecnologia avançada de defesa e do espaço.

No final de uma visita ao CEiiA -- Centro de Engenharia e Desenvolvimento, com o ministro da Educação, Fernando Alexandre, o responsável da União Europeia afirmou sentir-se "inspirado" pelo que viu.

"Portugal está a dar o exemplo à Europa, a toda a União Europeia, a outros Estados-membros, de como desenvolver as tecnologias mais avançadas, tanto para a defesa como para o espaço, utilizando também a assistência financeira da União Europeia", afirmou Andrius Kubilius.

Afirmando-se, também, "muito feliz" pela forma como "os programas [da União Europeia] estão a funcionar de forma muito eficaz", o comissário destacou os "muitos planos que Portugal tem, tanto no desenvolvimento de capacidades de defesa, como também muito importantes para o espaço, onde as tecnologias e a engenharia são muito cruciais. O que vi aqui é realmente muito emocionante e inspirador para mim".

Destacando o exemplo do CEiiA como uma "instalação privada onde os fundos públicos podem ser utilizados da forma mais eficaz", o comissário lituano elogiou a eficácia, também, na forma como Portugal está a utilizar "os fundos europeus, os fundos REF [fundos referenciados]".

Relevando que há muitos anos que trabalha na área da Física, Kubilius afirmou sentir "inveja" do que se faz no CEiiA, terminando o rol de elogios defendendo que "Portugal está a tornar-se uma grande potência no espaço".

O CEiiA desenvolve produtos inovadores em indústrias como a aeronáutica, a mobilidade e o espaço.