Martín Tejón eleito melhor jogador da Liga 2 no mês de Dezembro

O extremo espanhol Martín Tejón, do Marítimo, foi eleito o Melhor Jogador de dezembro da Liga 2, pelo Sindicato dos Jogadores.

O Marítimo somou duas vitórias e um empate nos três jogos realizados para a Liga 2 no último mês de 2025, com Martín Tejón a marcar por duas vezes. O conjunto madeirense venceu o Torreense (2-0), empatou com o Benfica B (1-1) e derrotou o Leixões (1-4), com o extremo de 21 anos a marcar nas últimas duas partidas.

Tejón somou 18,18% dos votos, seguido pelo guarda-redes Marko Gudzulic (Chaves), com 14,05%, e pelo médio ofensivo Carlos Daniel (Marítimo), que conquistou 11,83% das preferências.

O Melhor Jogador do mês da Liga 2 é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelo diário desportivo Record no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Paulo, José Carlos, Manuel José, Rebelo e Tiago Pereira (ponderação final de 40%).

Em Outubro/Novembro, o Melhor Jogador da Liga 2, eleito pelo Sindicato dos Jogadores, foi André Clóvis (Académico de Viseu) e no período de agosto/setembro, Tamble Monteiro (Portimonense) foi o mais votado.

Até ao final da temporada, este prémio será atribuído em mais quatro ocasiões, em distinções relativas aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.