O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está satisfeito com a chegada do recente reforço, Gabriel Veron – extremo brasileiro vem por empréstimo do FC Porto até final da temporada- e não ‘teme’ por eventuais saídas. Numa altura em que o mercado de transferências está aberto, o técnico alvinegro não quis tecer grandes considerações sobre as eventuais saídas de Zé Vítor para o futebol da Arábia Saudita e Mootaz Nourani para o Club Africain da Tunísia.

“Existe muita especulação no mercado e, sinceramente, não sei mesmo se existem mesmo propostas. Isso diz respeito à nossa administração. Eu como treinador tento estar o mais longe disso. Quero é focar-me naquilo que é a minha função, que é preparar a equipa para o jogo e preparar-me a mim. Tudo o que diga respeito a questões negociais, entradas, saídas, se jogadores têm ou não propostas, isso tudo está nas mãos da administração. Contudo, acredito que o clube fará todos os possíveis para segurar os jogadores e, se os tiver que vender, é por ter recebido propostas completamente irrecusáveis. Se sair jogadores nós vamos contratar. A acredito que o clube vai colmatar a saída de qualquer jogador.”

Em relação ao jogo da 18.ª jornada, sábado em Barcelos diante do Gil Vicente, Tiago Margarido confia num bom resultado perante a equipa sensação do campeonato.

“O Gil Vicente ganhou o Nacional na primeira volta, numa altura em que ainda estávamos em criação, estávamos a formar, com jogadores a chegar, com um modelo de jogo ainda pouco assimilado. Agora temos uma volta nas pernas. Sinto, por isso, que estamos agora mais preparados para este jogo que estávamos na primeira volta. O Gil Vicente está a realizar uma grande época. Tenho a certeza que estamos agora mais fortes do que estávamos na primeira volta. Vamos, por isso, com muita ilusão para este jogo e com uma crença muito grande de que vamos conseguir pontos.”