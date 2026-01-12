Samu eleito melhor guarda-redes do mês pela quarta vez consecutiva

Pelo quarto mês consecutivo o guarda-redes do Marítimo, Samu foi eleito novamente como Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super (II Liga), distinção desta feita referente ao mês de Dezembro, e numa votação levada a cabo pelos treinadores principais da competição.

No período em avaliação, o camisola 12 dos verde-rubros participou nos três encontros do líder da prova, que terminaram com vitórias diante de Torreense (2-0) e Leixões (4-1), aos que se soma ainda um empate frente ao Benfica B (1-1).

Nesta eleição, o guardião de 26 anos, que reuniu 20,74% dos votos, superou a concorrência de Gril (Académico de Viseu), com 19,26%, e de João Costa (FC Porto B), com 16,3%.

Desde o início da época o guarda-redes do Marítimo apenas não foi eleito o melhor 'entre as balizas' da II Liga, na eleição referente ao mês de Agosto.