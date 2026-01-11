Martínez quer convencer os jogadores que podem mesmo ser campeões do Mundo

O selecionador Roberto Mártinez acredita que a fórmula para Portugal conquistar o Mundial2026 de futebol passa por convencer os jogadores que isso pode mesmo acontecer durante o torneio que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em entrevista à agência Lusa, o técnico espanhol admitiu que, a cinco meses do próximo Campeonato do Mundo, a dificuldade de entrar na seleção nacional é "grande", embora "a porta esteja sempre aberta" a novos jogadores, e assumiu que vai levar um terceiro ponta de lança para torneio, ao contrário do que aconteceu no Euro2024 e na Liga das Nações.

"Vai ser o meu terceiro Campeonato do Mundo e aprendi que ninguém chega como uma equipa campeã. É preciso crescer durante os primeiros três jogos e fazer tudo para que os nossos jogadores estejam confortáveis durante o torneio. Não temos história em Mundiais e isso faz parte da nossa preparação psicológica. Ir passo a passo e fazer os jogadores acreditarem que podemos realmente ganhar o Mundial", explicou Martínez.

Portugal vai disputar o Grupo K, que será em Houston e em Miami, e arranca o torneio frente ao vencedor do play-off intercontinental, que será conhecido em março (Jamaica, Nova Caledónia ou República Democrática do Congo), seguindo-se duelos com o estreante Uzbequistão e a sempre difícil Colômbia.

Desta vez, Roberto Martínez vai incluir um terceiro ponta de lança na lista de 26 convocados, que será conhecida no final de março, depois de apenas ter levado o capitão Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos nos torneios que já disputou.

"A porta da seleção está sempre aberta, mas a competitividade que existe faz com que a dificuldade em entrar seja grande. Mas, neste momento, achamos que precisamos de um terceiro ponta de lança e que essa será uma posição importante para Mundial. Temos vários perfis e o estágio de março vai ser muito importante nisso", disse.

Nesse mês, Portugal viaja até às Américas para disputar particulares primeiro com o México e depois com os Estados Unidos, dois dos anfitriões do próximo Campeonato do Mundo, juntamente com o Canadá.

"Este Mundial vai ser complexo e exigente para as seleções europeias. Por isso, este estágio vai ser muito importante para primeiro jogarmos em altitude, no México, e depois num estádio fechado, que será com os Estados Unidos. Achamos que devíamos experimentar isso antes do Mundial e para nós é a preparação perfeita", esclareceu o treinador de 52 anos.

Para Martínez, o último mês antes do arranque de um torneio é sempre complicado devido a lesões que podem acontecer, embora neste momento Portugal tenha "muito mais soluções" para todas as posições do que tinha, por exemplo, no Euro2024.

"Essa é uma altura difícil por causa das lesões, mas faz parte. Acho que uma seleção que consegue ganhar uma taça ou um torneio é porque conseguiu adaptar a equipa nos momentos chave em que há lesões e castigos. Estamos agora mais preparados como equipa para ter soluções. Portugal cresceu muito durante os últimos torneios", frisou o treinador espanhol, lembrando a conquista da Liga das Nações em junho do ano passado.

Antes de viajar para as Américas, o selecionador nacional esperava ainda fazer dois jogos particulares em solo português, de preferência frente a adversários semelhantes que podem aparecer no Mundial2026.

"Queremos fazer um amigável no dia 10 de junho, dia de Portugal, para criar a química perfeita com os nossos adeptos antes de irmos para o Campeonato do Mundo", concluiu.

Roberto Martínez completou na última sexta-feira, 9 de janeiro, três anos como selecionador português, período em que conquistou a Liga das Nações, levou Portugal aos quartos de final do Euro2024 e alcançou vários recordes, como 12 triunfos seguidos em jogos oficiais e a primeira qualificação completamente vitoriosa (10 em 10) no caminho para o Europeu da Alemanha.

O técnico espanhol regista ainda 96 golos em 36 jogos, o que dá uma média de 2.66 por partida e a melhor percentagem de vitórias de um selecionador luso (69,4%).

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.