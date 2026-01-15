Verde-rubro Martín Téjon foi o melhor jogador jovem de Dezembro

O prémio 'Jovem do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super' de Dezembro foi entregue ao jogador do Marítimo Martín Téjon.

O jogador verde-rubro conquistou o troféu com um total de 22,22% dos votos dos treinadores da prova.

O camisola 10 dos insulares tem sido uma das figuras de destaque dos líderes da competição, tendo apontado dois golos em três jogos no último mês do ano civil de 2025.

Na época de estreia ao serviço da formação maritimista, o espanhol de 21 anos de idade, oriundo da formação do Valência, superou Gu Costa (Académico de Viseu) e Diogo Prioste (SL Benfica B), ambos com 8,15 por cento dos votos, com o viseense, de 20 anos, a ficar no segundo lugar do pódio face à diferença de idades com o colega de profissão das águias ‘B’, que tem 21 anos.