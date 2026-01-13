Carlos eleito o melhor médio da Liga 2 no mês de Dezembro

Carlos Daniel tem sido uma das grandes figuras do Marítimo na campanha brilhante que vem a equipa verde-rubra realizando, até ao momento, na Liga 2 Meu Super. E, já depois de ter sido eleito em Novembro, volta a merecer o reconhecimento dos treinadores principais da competição, tendo sido eleito Médio do Mês da competição, com um total de 24,44% dos votos.

Carlos Daniel foi titular nos três encontros disputados pelo Marítimo no período em questão, nos quais adicionou um golo e duas assistências às suas estatísticas individuais, cotando-se como peça fundamental no meio-campo da equipa insular. É ainda o melhor marcador da equipa com 7 golos.

O médio, de 31 anos, foi, assim, distinguido pela segunda vez consecutiva na presente edição da Liga Portugal 2 Meu Super, superando a concorrência de Messeguem (Académico de Viseu), que totalizou 13,33% dos votos, e de Vasco (FC Felgueiras), que reuniu 11,11% das preferências.