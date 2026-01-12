'Bis' de Noah Madsen como defesa do mês da II Liga

Noah Madsen, central de 24 anos do Marítimo, voltou a receber a distinção de melhor defesa de Dezembro da Liga Portugal 2 Meu Super e foi eleito, pela segunda vez consecutiva, numa votação levada a cabo pelos principais treinadores da competição.

O defesa verde-rubro dividiu o topo das preferências com Anthony (Académico de Viseu), ambos com 15,56%, sendo necessário recorrer ao critério de desempate do tempo de utilização, onde o jogador maritimista registou menos dois minutos em campo. A completar o pódio da votação, no terceiro lugar, ficou Dylan (Lusitânicia de Lourosa), que reuniu 14,07% dos votos.

No período em avaliação, Madsen foi totalista nos três encontros disputados pelos verde-rubros na prova, contribuindo de forma decisiva para os triunfos diante de Torreense (2-0) e Leixões (4-1) sendo que o Marítimo registou ainda um empate frente ao Benfica B (1-1).