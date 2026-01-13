Telma Encarnação foi eleita a 'Melhor Jogadora da Liga BPI'

A madeirense Telma Encarnação foi distinguida com o prémio de Melhor Jogadora da Liga BPI, referente ao mês de Dezembro.

A avançada do Sporting recebeu a melhor 'nota' numa eleição que foi feita pelas capitãs das dez equipas que competem na Liga BPI.

A internacional portuguesa destacou-se ao longo do mês em causa com exibições de elevado nível, tendo sido considerada a melhor em campo no encontro entre o Rio Ave e o Sporting, que terminou com um triunfo por 1-3 da sua equipa e onde apontou um dos golos. Também no duelo em Alvalade, frente ao campeão Benfica a jogadora insular apontou o golo que ditou o empate a uma bola entre 'leoas e águias'.

Hoje Telma Encarnaçãi veio a receber o troféu das mãos de Ana Teixeira, embaixadora da Liga BPI, no final do treino do Sporting, na Academia Aurélio Pereira.