Santana diz que Presidência da República ficaria "bem entregue" a Seguro

O ex-presidente do PSD Santana Lopes defendeu hoje que a Presidência da República ficaria "bem entregue" a António José Seguro e mostrou-se "tranquilo" com uma vitória do socialista, salvaguardando que não está a expressar o seu voto.

A visita da caravana de Seguro à Câmara da Figueira da Foz, liderada por Santana Lopes, não estava prevista na agenda e foi comunicada durante uma outra ação de campanha, tendo os dois políticos estado à conversa com os jornalistas e, depois, em privado.

"Nesta disputa eleitoral há candidatos que nos deixam tranquilos quanto à hipótese de ganharem, outros que não. Com o doutor António José Seguro desde o principio não tenho dúvida nenhuma que se ele ganhar -- não estou a expressar o voto, só para a semana -- a Presidência da República ficará bem entregue. Isso não quero deixar de o dizer. Por todas as razões e mais algumas", enfatizou Santana Lopes.