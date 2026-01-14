Homem de 77 anos sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR foram accionados, esta manhã, às 11h35, para socorrer um homem de 77 anos que se encontrava em paragem cardiorrespiratória num estabelecimento comercial, na Rua das Murças, no Funchal.

À chegada ao local, as equipas iniciaram manobras de reanimação, tendo sido possível estabilizar a vítima. O homem foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para acompanhamento médico.